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НОВОСТИ

Андрей Воробьев: Ситуация в Подмосковье контролируется правоохранительными органами и ФСБ

08:25 24.06.2023 Источник: Агентство городских новостей «Москва»

Меры безопасности усилены в Московской области, проводятся антитеррористические мероприятия. Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил в своем Telegram-канале.

«В Московской области усилены меры безопасности, ситуация контролируется правоохранительными органами и ФСБ. Проводятся антитеррористические мероприятия», - написал он.

Губернатор добавил, что возможны дополнительные проверки на дорогах на южном направлении, в связи с этим по возможности нужно воздержаться от поездок на личном транспорте на юге Московской области, в первую очередь, за пределы региона.

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