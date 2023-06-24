ПВО отразила атаку БПЛА в небе над Курском
08:40 24.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Система противовоздушной обороны (ПВО) отразила атаку БПЛА над Курском. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в субботу.
«Ночью в небе над Курском работали наши системы ПВО. Атака БПЛА со стороны ВСУ была успешно отражена, пострадавших и повреждений нет. Благодарю наших военных за работу», — написал он.
Глава региона также попросил жителей соблюдать меры безопасности, в частности не трогать осколки БПЛА при их обнаружении и сообщить сразу в силовые и экстренные службы.
НОВОСТИ
- 08:30 24.06.2023
- В Ростове-на-Дону отменены все массовые мероприятия
- 08:25 24.06.2023
- Андрей Воробьев: Ситуация в Подмосковье контролируется правоохранительными органами и ФСБ
- 08:17 24.06.2023
- Собянин: В Москве проводятся мероприятия, направленные на усиление мер безопасности
- 03:40 24.06.2023
- По оценке всех разведслужб США коронавирус SARS-CoV-2 не был создан как биологическое оружие - доклад
- 02:30 24.06.2023
- Песков: Генпрокурор РФ доложил Путину о возбуждении дела в связи с попыткой организации вооруженного мятежа
- 02:20 24.06.2023
- Генерал Сергей Суровикин призвал ЧВК "Вагнер" остановиться
- 02:00 24.06.2023
- Видеозапись якобы удара по расположению ЧВК «Вагнер», на Первом канале назвали постановкой
- 01:30 24.06.2023
- МО РФ: ВСУ готовятся к наступлению на бахмутском направлении, пользуясь провокацией Пригожина
- 01:10 24.06.2023
- ФСБ РФ: Заявления и действия Пригожина фактически являются призывом к началу вооруженного гражданского конфликта
- 01:08 24.06.2023
- В отношении главы группы "Вагнер" Евгения Пригожина возбуждено уголовное дело
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать