ПВО отразила атаку БПЛА в небе над Курском

08:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Система противовоздушной обороны (ПВО) отразила атаку БПЛА над Курском. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в субботу.

«Ночью в небе над Курском работали наши системы ПВО. Атака БПЛА со стороны ВСУ была успешно отражена, пострадавших и повреждений нет. Благодарю наших военных за работу», — написал он.

Глава региона также попросил жителей соблюдать меры безопасности, в частности не трогать осколки БПЛА при их обнаружении и сообщить сразу в силовые и экстренные службы.