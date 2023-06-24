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Колонна военной техники движется по трассе М-4

08:50 24.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Колонна военной техники движется по федеральной дороге М-4 "Дон", местных жителей просят временно не пользоваться трассой. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства Воронежской области.

"По федеральной автомобильной дороге М-4 "Дон" движется колонна военной техники. Просим всех жителей Воронежской области временно не пользоваться федеральной автомобильной дорогой М-4 "Дон" и индивидуальными транспортными средствами", - говорится в сообщении.

В свою очередь в своем Telegram-канале глава администрации Россошанского муниципального района Юрий Мишанков попросил жителей не покидать свои дома и не пользоваться машинами. "Прошу всех жителей Россошанского района временно не покидать свои дома и не пользоваться индивидуальными транспортными средствами", - написал он.

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