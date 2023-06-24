Неэффективность Запада в решении проблем Юга может привести к созданию нового миропорядка - Макрон
10:00 24.06.2023 Источник: Газета.Ru
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в интервью телеканалу €CNN что Запад неэффективен в решении вызовов, стоящими перед странами Юга, которые сталкиваются с бедностью и изменением климата. В результате этого станут возможными появление стремлений создать новый мировой порядок.
«Мы недостаточно эффективны по отношению к Югу, и многие страны сталкиваются с бедностью и изменением климата», — заявил французский президент.
Также он добавил, что при этом продолжает считать правильной поддержку Украины, так как Запад защищает «международное право, свободу и принципы». Газета.Ru
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