Неэффективность Запада в решении проблем Юга может привести к созданию нового миропорядка - Макрон

10:00 Источник: Газета.Ru

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в интервью телеканалу €CNN что Запад неэффективен в решении вызовов, стоящими перед странами Юга, которые сталкиваются с бедностью и изменением климата. В результате этого станут возможными появление стремлений создать новый мировой порядок.

«Мы недостаточно эффективны по отношению к Югу, и многие страны сталкиваются с бедностью и изменением климата», — заявил французский президент.

Также он добавил, что при этом продолжает считать правильной поддержку Украины, так как Запад защищает «международное право, свободу и принципы». Газета.Ru