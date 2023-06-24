На запорожском направлении резервов ВСУ хватит на два-три месяца наступления — Рогов
09:30 24.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Резервов Вооруженных сил Украины (ВСУ) может хватить на два-три месяца интенсивных действий с учетом новых поставок техники. Об этом сообщил ТАСС председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Если говорить о такой интенсивности потерь, то их резервов может хватить на два-три месяца, но это при том условии, что им будет передана новая техника и если они бросят все, что у них есть», — сказал он.
Рогов уточнил, что это время ВСУ будут воевать теми силами, что есть, а потом отправят на фронт мобилизованных. «По поступающей мне информации, начата новая мобилизация, помимо той, что проводилась всю весну и начало лета. Порядка 100 тыс. должны мобилизовать в ближайшем будущем. На протяжение июня-июля, думаю, соберут. Их обучить еще надо по ускоренной программе, которая занимает до трех месяцев. Соответственно, два-три месяца будут воевать теми силами, что есть, и потом подкинут дополнительно 100 тыс.», — пояснил он.
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