Путин в ближайшее время выступит с обращением — Песков

08:57 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин в ближайшее время выступит с обращением, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Действительно, в ближайшее время Путин выступит с обращением», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.