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Минобороны РФ призвало бойцов ЧВК «Вагнер» отказаться от участия в вооруженном мятеже

09:18 24.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минобороны (МО) РФ заявило, что бойцов ЧВК «Вагнер» обманом втянули в преступную авантюру, и призвало отказаться от участия в вооруженном мятеже.

«Обращаемся к бойцам штурмовых отрядов „ЧВК „Вагнер“. Вас обманом втянули в преступную авантюру Пригожина и участие в вооруженном мятеже. Многие ваши товарищи из нескольких отрядов уже осознали свою ошибку, обратившись за помощью в обеспечении возможности безопасно вернуться в пункты постоянной дислокации», — отметили в ведомстве.

Там подчеркнули, что всем обратившимся бойцам и командирам уже была оказана вся необходимая помощь. «Просим проявить благоразумие и скорее выйти на связь с представителями Минобороны России или правоохранительных органов. Мы гарантируем всем безопасность», — подчеркнули в МО.

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