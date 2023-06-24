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НОВОСТИ

В Москве, Московской и Воронежской областях введен режим контртеррористической операции

09:20 24.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Национальный антитеррористический комитет объявил о введении режима контртеррористической операции в Москве, Московской и Воронежской областях.

«В целях пресечения возможных террористических актов на территории города Москвы, Московской и Воронежской областей введен режим контртеррористической операции», — говорится в сообщении НАК.

В этих регионах режим КТО введен впервые.

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