Все массовые мероприятия в Москве отменены — Собянин

09:43 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Все массовые мероприятия в Москве отменены в связи с введением режима контртеррористической операции. При этом передвижение по городу не затруднено, сообщил в субботу в своем официальном телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин.

«В Москве введен режим контртеррористической операции. В связи с этим в городе отменены ранее объявленные массовые мероприятия. Все городские службы работают в полном объеме, передвижения по городу не затруднены. Спасибо москвичам и гостям города за понимание и спокойное отношение к происходящему», — написал мэр.