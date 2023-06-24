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НОВОСТИ

Все массовые мероприятия в Москве отменены — Собянин

09:43 24.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Все массовые мероприятия в Москве отменены в связи с введением режима контртеррористической операции. При этом передвижение по городу не затруднено, сообщил в субботу в своем официальном телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин.

«В Москве введен режим контртеррористической операции. В связи с этим в городе отменены ранее объявленные массовые мероприятия. Все городские службы работают в полном объеме, передвижения по городу не затруднены. Спасибо москвичам и гостям города за понимание и спокойное отношение к происходящему», — написал мэр.

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