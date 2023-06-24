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НОВОСТИ

Ситуация в Ростове-на-Дону в ходе вооруженного мятежа остается сложной — Путин

10:24 24.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ситуация в Ростове-на-Дону в ходе вооруженного мятежа остается сложной, будут предприняты решительные действия по ее стабилизации, заявил президент РФ Владимир Путин в телеобращении.

«Будут предприняты решительные действия по стабилизации ситуации в Ростове-на-Дону. Она остается сложной», — сказал глава государства. «Фактически заблокирована работа органов гражданского и военного управления», — сообщил президент.

Полный текст обращения президента к народу опубликован на сайте Кремля.

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