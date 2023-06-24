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НОВОСТИ

Здание «ЧВК Вагнер центра» в Петербурге оцеплено силовиками

11:00 24.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Здание «ЧВК Вагнер центра» на Зольной улице в Санкт-Петербурге находится в оцеплении из сотрудников силовых структур, передает корреспондент ТАСС.

У входа на территорию центра дежурят сотрудники полиции, а также Росгвардии, обстановка вокруг на данный момент спокойная. Около центра и на его территории припарковано несколько автомобилей силовиков, на другой стороне улицы расположились журналисты.

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