Здание «ЧВК Вагнер центра» в Петербурге оцеплено силовиками

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Здание «ЧВК Вагнер центра» на Зольной улице в Санкт-Петербурге находится в оцеплении из сотрудников силовых структур, передает корреспондент ТАСС.

У входа на территорию центра дежурят сотрудники полиции, а также Росгвардии, обстановка вокруг на данный момент спокойная. Около центра и на его территории припарковано несколько автомобилей силовиков, на другой стороне улицы расположились журналисты.