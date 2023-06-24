Бойцы «Вагнера» должны быть со своим народом и выполнять приказы президента — Володин
11:30 24.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бойцы ЧВК «Вагнер» должны сделать «единственно правильный выбор»: остаться на стороне народа, закона и выполнять приказы верховного главнокомандующего, президента РФ Владимира Путина, а все иное — предательство. Об этом в субботу в своем телеграм-канале заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«Бойцы „Вагнера“ должны сделать единственно правильный выбор: быть со своим народом, на стороне закона, защищать безопасность и будущее Родины, выполнять приказы верховного главнокомандующего. Все иное — предательство!» — написал Володин.
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