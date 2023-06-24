Происходящие в России события являются ее внутренним делом, заявили в ЕС

12:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз считает происходящие в России события вокруг Евгения Пригожина внутренним делом РФ. Об этом заявил в субботу журналистам представитель Еврокомиссии (ЕК).

«ЕС считает происходящие в настоящий момент события внутренним делом России. Мы мониторим ситуацию», — заявил он.