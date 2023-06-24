Происходящие в России события являются ее внутренним делом, заявили в ЕС
12:30 24.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Евросоюз считает происходящие в России события вокруг Евгения Пригожина внутренним делом РФ. Об этом заявил в субботу журналистам представитель Еврокомиссии (ЕК).
«ЕС считает происходящие в настоящий момент события внутренним делом России. Мы мониторим ситуацию», — заявил он.
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