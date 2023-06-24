ВС РФ проводят оперативные мероприятия в Воронежской области в рамках КТО

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы РФ проводят необходимые оперативно-боевые мероприятия в Воронежской области в рамках режима контртеррористической операции. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем телеграм-канале.

«В рамках контртеррористической операции на территории Воронежской области вооруженными силами РФ проводятся необходимые оперативно-боевые мероприятия. Буду дальше информировать о развитии ситуации», — написал он.