В секретариате Медведева опровергли сообщения о его «эвакуации»

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Секретариат зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева опроверг информацию о том, что политик якобы уехал за пределы Московского региона.

Ранее такие утверждения появились в соцсетях.

«Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, его помощники и секретариат находятся на рабочих местах и исполняют свои обязанности», — заявил журналистам помощник замглавы Совбеза Олег Осипов.