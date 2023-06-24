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В секретариате Медведева опровергли сообщения о его «эвакуации»

16:00 24.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Секретариат зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева опроверг информацию о том, что политик якобы уехал за пределы Московского региона.

Ранее такие утверждения появились в соцсетях.

«Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, его помощники и секретариат находятся на рабочих местах и исполняют свои обязанности», — заявил журналистам помощник замглавы Совбеза Олег Осипов.

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