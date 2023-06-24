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Разгерметизация резервуаров с нефтепродуктами произошла при пожаре в Воронежской области

15:00 24.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Разгерметизация двух резервуаров с нефтепродуктами — авиационным топливом произошла в субботу при пожаре на нефтебазе в Воронежской области, тушение возгорания идет в штатном режиме. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«На нефтебазе на улице Димитрова произошла разгерметизация двух резервуаров с нефтепродуктами (авиационное топливо) по 5 тонн каждый. Тушение пожара идет в штатном режиме», — написал Гусев в своем телеграм-канале.

Глава региона опроверг информацию о возможном дефиците топлива, отметив, что выход из строя нефтебазы не повлияет на обеспечение топливом в регионе, его запасов достаточно.

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