Разгерметизация резервуаров с нефтепродуктами произошла при пожаре в Воронежской области
15:00 24.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Разгерметизация двух резервуаров с нефтепродуктами — авиационным топливом произошла в субботу при пожаре на нефтебазе в Воронежской области, тушение возгорания идет в штатном режиме. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.
«На нефтебазе на улице Димитрова произошла разгерметизация двух резервуаров с нефтепродуктами (авиационное топливо) по 5 тонн каждый. Тушение пожара идет в штатном режиме», — написал Гусев в своем телеграм-канале.
Глава региона опроверг информацию о возможном дефиците топлива, отметив, что выход из строя нефтебазы не повлияет на обеспечение топливом в регионе, его запасов достаточно.
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