Колонна техники ЧВК «Вагнер» движется по территории Липецкой области
17:00 24.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Техника бойцов ЧВК «Вагнер» движется по территории Липецкой области. Об этом сообщили глава региона Игорь Артамонов в своем телеграм-канале.
«По территории Липецкой области передвигается техника ЧВК „Вагнер“. <…> Напоминаю, что жителям настоятельно рекомендуется не покидать свои дома и отказаться от поездок на любом транспорте. Понимаю все неудобства, но убедительно прошу помочь нам и последовать этим рекомендациям», — написал он.
НОВОСТИ
- 17:30 24.06.2023
- Песков опроверг утверждения о том, что Путин якобы вылетел в Петербург
- 16:00 24.06.2023
- В секретариате Медведева опровергли сообщения о его «эвакуации»
- 15:00 24.06.2023
- Разгерметизация резервуаров с нефтепродуктами произошла при пожаре в Воронежской области
- 14:36 24.06.2023
- Сергей Собянин призвал москвичей доверять только официальным источникам информации
- 14:00 24.06.2023
- Кадыров заявил, что бойцы из Чечни выехали в зоны напряженности
- 13:00 24.06.2023
- ВС РФ проводят оперативные мероприятия в Воронежской области в рамках КТО
- 12:30 24.06.2023
- Происходящие в России события являются ее внутренним делом, заявили в ЕС
- 12:00 24.06.2023
- Воронежский губернатор опроверг сообщения о продвижении военной техники в регионе
- 11:30 24.06.2023
- Бойцы «Вагнера» должны быть со своим народом и выполнять приказы президента — Володин
- 11:00 24.06.2023
- Здание «ЧВК Вагнер центра» в Петербурге оцеплено силовиками
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать