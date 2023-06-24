Колонна техники ЧВК «Вагнер» движется по территории Липецкой области

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Техника бойцов ЧВК «Вагнер» движется по территории Липецкой области. Об этом сообщили глава региона Игорь Артамонов в своем телеграм-канале.

«По территории Липецкой области передвигается техника ЧВК „Вагнер“. <…> Напоминаю, что жителям настоятельно рекомендуется не покидать свои дома и отказаться от поездок на любом транспорте. Понимаю все неудобства, но убедительно прошу помочь нам и последовать этим рекомендациям», — написал он.