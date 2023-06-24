Песков опроверг утверждения о том, что Путин якобы вылетел в Петербург
17:30 24.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения о том, что борт с Владимиром Путиным якобы направился в Санкт-Петербург.
Ранее с подобными утверждениями выступили некоторые телеграм-каналы.
«Путин работает в Кремле», — сказал Песков ТАСС в ответ на соответствующий вопрос.
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