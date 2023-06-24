Зеленский косвенно поддержал действия Пригожина и назвал Россию «слабой»
18:00 24.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Украины Владимир Зеленский поддержал действия основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, против которого возбуждено дело по факту призыва к мятежу, и утверждает, что Россия на фоне последних событий показала свою «слабость».
В сообщении в телеграм-канале Зеленский написал, что в РФ якобы наблюдается «хаос» и «слабость России очевидна».
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