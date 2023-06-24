Минск остается союзником РФ, полностью разделяющим цели и задачи СВО — Совбез Белоруссии
18:30 24.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Белоруссия была и остается союзником России, полностью разделяющим цели и задачи СВО. Об этом говорится в обращении Совета безопасности республики, распространенном пресс-службой МИД страны.
«Беларусь была и остается союзником России, полностью разделяющим цели и задачи СВО. Эта тяжелая, вынужденная и оправданная миссия по защите русских людей в Донбассе. Фактически идет борьба за будущее славянского мира», — говорится в сообщении.
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