Минск остается союзником РФ, полностью разделяющим цели и задачи СВО — Совбез Белоруссии

18:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Белоруссия была и остается союзником России, полностью разделяющим цели и задачи СВО. Об этом говорится в обращении Совета безопасности республики, распространенном пресс-службой МИД страны.

«Беларусь была и остается союзником России, полностью разделяющим цели и задачи СВО. Эта тяжелая, вынужденная и оправданная миссия по защите русских людей в Донбассе. Фактически идет борьба за будущее славянского мира», — говорится в сообщении.