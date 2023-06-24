Медведев не исключил, что в подготовке мятежа участвовали иностранные специалисты
19:00 24.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев не исключил, что в подготовке военного мятежа в России участвовали иностранные специалисты и лица, служившие в элитных частях ВС РФ. Такое мнение он высказал журналистам.
«С учетом высокой подготовленности замысла, профессиональной слаженности действий, качественного управления передвижением войск, можно говорить о наличии продуманного военного замысла и участия в мятеже лиц, ранее проходивших службу в элитных частях Вооруженных сил РФ, а вполне вероятно, и иностранных специалистов», — заявил политик.
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