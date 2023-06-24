Патриарх Кирилл заявил о поддержке усилий президента РФ по недопущению смуты в стране

19:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил о своей поддержке усилий президента РФ Владимира Путина, направленных на то, чтобы не допустить смуту в стране. Обращение предстоятеля Русской православной церкви опубликовано в субботу на сайте РПЦ.

«Вознося молитвы о мирном разрешении сложившейся ситуации, как предстоятель Русской православной церкви призываю одуматься тех, кто, взяв в руки оружие, готов направить его против своих собратьев. Перед лицом общей угрозы надлежит сохранять единомыслие, преодолевать обиды и личные амбиции. Как бы сложно это подчас ни было. Поддерживаю усилия главы государства российского, направленные на то, чтобы не допустить смуты в нашей стране», — говорится в обращении.