Пассажиров легковых такси будут обязательно страховать
20:00 24.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит обязательное страхование пассажиров легковых такси и позволит увеличить выплаты им в случае аварий в четыре раза. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Как поясняли в парламенте, теперь перевозчики должны страховать свою гражданскую ответственность за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров такси. Раньше такие меры действовали для поездок автобусами, троллейбусами, трамваями, железной дорогой, авиа- и водным транспортом.
Закон предусматривает, что юридическое или физическое лицо, а также индивидуальный предприниматель, получившие разрешение на перевозку легковым такси, не смогут заниматься этой деятельностью, пока не застрахуют свою ответственность — минимум на 2,025 млн рублей за смерть каждого пассажира. Страховая сумма за травмы составит 2 млн рублей, за повреждение имущества — 23 тыс. рублей.
Раньше пострадавшие пассажиры такси были защищены только законом об обязательном страховании автогражданской ответственности (ОСАГО), согласно которому максимальная компенсация за гибель человека составляет 500 тыс. рублей.
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