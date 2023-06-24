В ДНР силы РФ продвигаются вперед на ряде участков фронта — Пушилин
21:00 24.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Позиционное противостояние наблюдается на одних участках фронта в Донецкой Народной Республике (ДНР), на других — продвижение вперед российских сил, сообщил в своем телеграм-канале врио главы ДНР Денис Пушилин.
«Заехал в несколько подразделений, чтобы лично убедиться в высоком боевом духе бойцов и четком выполнении задач верховного главнокомандующего РФ по освобождению территории ДНР. На отдельных участках фронта — позиционное противостояние, на отдельных наблюдается наше продвижение вперед», — написал Пушилин.
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