В ДНР силы РФ продвигаются вперед на ряде участков фронта — Пушилин

21:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Позиционное противостояние наблюдается на одних участках фронта в Донецкой Народной Республике (ДНР), на других — продвижение вперед российских сил, сообщил в своем телеграм-канале врио главы ДНР Денис Пушилин.

«Заехал в несколько подразделений, чтобы лично убедиться в высоком боевом духе бойцов и четком выполнении задач верховного главнокомандующего РФ по освобождению территории ДНР. На отдельных участках фронта — позиционное противостояние, на отдельных наблюдается наше продвижение вперед», — написал Пушилин.