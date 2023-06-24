Пригожин согласился остановить колонну и деэскалировать ситуацию — пресс-служба Лукашенко
20:31 24.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Руководитель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин принял предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко по деэскалации ситуации. Об этом сообщила пресс-служба белорусского президента.
«Евгений Пригожин принял предложение президента Беларуси Александра Лукашенко об остановке движения вооруженных лиц компании „Вагнер“ на территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения», — говорится в сообщении.
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