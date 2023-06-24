Пригожин согласился остановить колонну и деэскалировать ситуацию — пресс-служба Лукашенко

20:31 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Руководитель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин принял предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко по деэскалации ситуации. Об этом сообщила пресс-служба белорусского президента.

«Евгений Пригожин принял предложение президента Беларуси Александра Лукашенко об остановке движения вооруженных лиц компании „Вагнер“ на территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения», — говорится в сообщении.