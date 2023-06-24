Лукашенко и Пригожин выработали вариант развязки ситуации с ЧВК — пресс-служба президента Белоруссии

20:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Переговоры президента Белоруссии Александра Лукашенко с руководителем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным завершились выработкой приемлемого варианта развязки ситуации, с гарантиями безопасности для бойцов ЧВК. Об этом сообщила пресс-служба главы республики.

«На данный момент на столе — абсолютно выгодный и приемлемый вариант развязки ситуации, с гарантиями безопасности для бойцов ЧВК „Вагнер“, — говорится в сообщении.