Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» разворачивает колонны и уходит обратно в полевые лагеря

20:46 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ЧВК «Вагнер» останавливает движение колонн, разворачивает их и возвращается в полевые лагеря. Об этом заявил глава «Вагнера» Евгений Пригожин в телеграм-канале.

«Понимая всю ответственность за то, что будет пролита русская кровь с одной из сторон, мы разворачиваем свои колонны и уходим в обратном направлении в полевые лагеря согласно плану», — сказал он.