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НОВОСТИ

США намерены отложить введение новых санкций в отношении ЧВК «Вагнер» — WSJ

20:59 24.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты намерены отложить введение новых санкций в отношении ЧВК «Вагнер» на фоне ситуации в России. Об этом сообщила в субботу газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Как пишет издание, американская администрация опасается, что, введя новые санкции в отношении ЧВК «Вагнер», она может «занять сторону» российского руководства. «Вашингтон не хочет выглядеть так, будто он занимает ту или иную сторону в этой [ситуации]», — цитирует WSJ слова источника.

По утверждению газеты, Госдепартамент США планировал 27 июня ввести очередные санкции в отношении ЧВК «Вагнер» из-за ее действий в Африке.

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