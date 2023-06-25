На трассе Таганрог-Ростов-на-Дону сняты ограничения и восстановлено движение - власти

09:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Движение транспорта по трассе Таганрог — Ростов-на-Дону, временно ограниченное накануне, восстановлено, сообщил в своем телеграм-канале в воскресенье глава администрации Таганрога Андрей Фатеев.



Накануне въезд в Ростовскую область был ограничен со стороны Краснодарского и Ставропольского краев, из Волгоградской и Воронежской областей, на участках трассы М-4 «Дон» образовались заторы. Также вводились ограничения на выезд из самого Ростова-на-Дону, в том числе, и с таганрогского направления.



«Ситуация в регионе стабилизировалась. Необходимые ограничительные меры по въезду и выезду из города сняты. Движение транспорта по трассе Таганрог — Ростов-на-Дону восстановлено», — написал Фатеев, добавив, что все городские службы продолжают функционировать в штатном режиме.



О том, что выезд из Ростова-на-Дону в сторону Таганрога открыт, ТАСС в субботу сообщал очевидец.



