На трассе Таганрог-Ростов-на-Дону сняты ограничения и восстановлено движение - власти
09:10 25.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Накануне въезд в Ростовскую область был ограничен со стороны Краснодарского и Ставропольского краев, из Волгоградской и Воронежской областей, на участках трассы М-4 «Дон» образовались заторы. Также вводились ограничения на выезд из самого Ростова-на-Дону, в том числе, и с таганрогского направления.
«Ситуация в регионе стабилизировалась. Необходимые ограничительные меры по въезду и выезду из города сняты. Движение транспорта по трассе Таганрог — Ростов-на-Дону восстановлено», — написал Фатеев, добавив, что все городские службы продолжают функционировать в штатном режиме.
О том, что выезд из Ростова-на-Дону в сторону Таганрога открыт, ТАСС в субботу сообщал очевидец.
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