В новых учебниках истории будут ссылки на мультимедийные материалы

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новые учебники истории России дадут возможность педагогам и школьникам помимо основного учебного материала дополнительно изучать подборки художественных и документальных фильмов по темам. Для этого в издания включены специальные QR-коды со ссылками, рассказал ТАСС помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский во время рабочей поездки в Екатеринбург.



«В текст учебника мы включаем рекомендации по использованию дополнительных материалов, художественных и документальных фильмов, большой список литературы. Некоторые ссылки даются в форме QR-кодов, то есть в максимально простой и технологичной форме», — поделился он, отметив, что так ученики и преподаватели получат дополнительный иллюстративный материал



