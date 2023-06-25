В США в результате обрушения моста в реку упал поезд с опасными веществами - агентство

10:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Несколько вагонов поезда, перевозившего опасные материалы, упали в реку в американском штате Монтана в субботу в результате обрушения моста. Об этом сообщило агентство Associated Press.



По его данным, в реку упали не менее восьми вагонов, что привело к попаданию опасных веществ в воду.



Как отмечает агентство, местные власти приняли решение перекрыть реку ниже по течению, чтобы предотвратить попадание содержимого цистерн на близлежащие сельскохозяйственные угодья. Представитель компании Montana Rail Link заявил, что поездная бригада не пострадала.



