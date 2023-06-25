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Ермак предложил провести «глобальный саммит мира» на Украине

10:30 25.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак предложил провести «глобальный саммит мира» на Украине.

«Состоялись консультации по ключевым принципам мира с советниками по национальной безопасности и политическими советниками из Бразилии, Великобритании, Дании, ЕС, Италии, Индии, Канады, Германии, Южной Африки, Саудовской Аравии, США, Турции, Украины, Франции и Японии, — написал Ермак в своем телеграм-канале. — Были предложены площадки, которые могли бы стать потенциальным местом проведения глобального саммита мира. Первой я предложил Украину как наиболее желанный для нас вариант».

По словам Ермака, многие страны выразили готовность организовать саммит у себя. Он отметил, что стороны договорились продлить формат консультаций.

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