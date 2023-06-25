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НОВОСТИ

Штатная работа авто- и железнодорожных вокзалов в Ростовской области восстановлена

11:20 25.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Работа авто- и железнодорожных вокзалов в Ростовской области восстановлена в штатном режиме, ажиотажа среди пассажиров нет. Об этом ТАСС сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций региона.

«Авто- и железнодорожные вокзалы работают в штатном режиме. Билеты в продаже, все направления по расписанию. Ажиотажа нет. Работа идет в режиме выходного дня, в воскресенье люди возвращаются в Ростов-на-Дону после выходных (студенты, дачники и т. д)», — сообщили в министерстве.

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