Штатная работа авто- и железнодорожных вокзалов в Ростовской области восстановлена
11:20 25.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Авто- и железнодорожные вокзалы работают в штатном режиме. Билеты в продаже, все направления по расписанию. Ажиотажа нет. Работа идет в режиме выходного дня, в воскресенье люди возвращаются в Ростов-на-Дону после выходных (студенты, дачники и т. д)», — сообщили в министерстве.
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