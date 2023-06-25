В Белгородской области ПВО отразила атаку БПЛА

11:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Система противовоздушной обороны (ПВО) в воскресенье отразила атаку БПЛА в Валуйском городском округе Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.



«В Валуйском городском округе сработала наша система ПВО. Сбит БПЛА над селом Долгое», — написал он.



Губернатор добавил, что оперативные службы уточняют последствия на земле.



