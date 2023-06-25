В Белгородской области ПВО отразила атаку БПЛА
11:30 25.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«В Валуйском городском округе сработала наша система ПВО. Сбит БПЛА над селом Долгое», — написал он.
Губернатор добавил, что оперативные службы уточняют последствия на земле.
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