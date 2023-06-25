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В Липецкой области нет масштабных разрушениях дорог и мостов - власти

11:40 25.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Липецкие власти опровергли распространяемую в соцсетях информацию о якобы масштабных разрушениях дорог и мостов в регионе из-за передвижения военной техники. Движение транспорта по всем региональным участкам дорог в области возобновлено, сообщили в воскресенье в телеграм-канале администрации региона.

«Движение транспорта по всем региональным участкам дорог в Липецкой области возобновлено. Добавим, что информация о масштабном разрушении дорог и тем более мостов в регионе, распространенная в ряде тг-каналов, не соответствует действительности», — говорится в сообщении.

Как уточнил глава Краснинского района Алексей Телков в своем телеграм-канале, военные подразделения покинули территорию района и возвращаются на свои исходные позиции. На дорогах проведены восстановительные работы. «Завтра приступят к ремонту асфальтобетонного покрытия», — уточнили в администрации.

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