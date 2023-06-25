ЧВК «Вагнер» в штатном порядке покидают территорию Воронежской области - власти
12:25 25.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
В субботу на территории области был введен режим контртеррористической операции. Было перекрыто движение на участке трассы М-4 «Дон», отменены массовые мероприятия.
«Заканчивается движение подразделений ЧВК „Вагнер“ через территорию Воронежской области. Оно проходит в штатном порядке и без эксцессов. После окончательного разрешения ситуации мы снимем введенные ограничения», — написал Гусев.
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