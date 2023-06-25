ЧВК «Вагнер» в штатном порядке покидают территорию Воронежской области - власти

12:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подразделения ЧВК «Вагнер» в штатном порядке покидают территорию Воронежской области. Действующие в регионе ограничения и меры безопасности населения будут отменены после полного разрешения ситуации, сообщил в воскресенье в своем телеграм-канале глава области Александр Гусев.



В субботу на территории области был введен режим контртеррористической операции. Было перекрыто движение на участке трассы М-4 «Дон», отменены массовые мероприятия.



«Заканчивается движение подразделений ЧВК „Вагнер“ через территорию Воронежской области. Оно проходит в штатном порядке и без эксцессов. После окончательного разрешения ситуации мы снимем введенные ограничения», — написал Гусев.



