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ЧВК «Вагнер» в штатном порядке покидают территорию Воронежской области - власти

12:25 25.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подразделения ЧВК «Вагнер» в штатном порядке покидают территорию Воронежской области. Действующие в регионе ограничения и меры безопасности населения будут отменены после полного разрешения ситуации, сообщил в воскресенье в своем телеграм-канале глава области Александр Гусев.

В субботу на территории области был введен режим контртеррористической операции. Было перекрыто движение на участке трассы М-4 «Дон», отменены массовые мероприятия.

«Заканчивается движение подразделений ЧВК „Вагнер“ через территорию Воронежской области. Оно проходит в штатном порядке и без эксцессов. После окончательного разрешения ситуации мы снимем введенные ограничения», — написал Гусев.

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