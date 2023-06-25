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Украина призывает исключить РФС из ФИФА и УЕФА

12:35 25.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинская ассоциация футбола (УАФ) обратилась в Международную федерацию футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с призывом исключить Российский футбольный союз (РФС) из состава организаций. Об этом в воскресенье сообщает пресс-служба УАФ.

«Мы довели до вашего сведения подробности очередных противоправных действий России в отношении украинского государства и футбола, — говорится в письме УАФ в международные организации. — В частности, попытки интеграции футбольных клубов из Крыма в чемпионаты России. Разрешение на проведение таких действий фактически демонстрирует пренебрежение к позиции и решениям ФИФА и УЕФА. В связи с указанным Украинская ассоциация футбола настаивает на рассмотрении ФИФА и УЕФА данного противоправного процесса поглощения субъектов украинского футбола, на принятии мер и поиска возможностей для недопущения развития этого процесса в будущем. Также обращаемся к ФИФА и УЕФА с просьбой рассмотреть возможность лишения РФС членства в международных организациях из-за доказанного несоответствия требованиям уставов руководящих органов мирового и европейского футбола и ценностям всемирной футбольной семьи».

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