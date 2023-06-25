После резкого скачка цены на авиабилеты за границу пришли в норму

13:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Цены на авиабилеты за границу скорректировались после роста в субботу. Об этом в воскресенье сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).



«Стоимость билетов за рубеж пришла в норму после скачка цены накануне. Есть и экстремально низкие тарифы на сегодня и завтра. Очень дорого и неудобно лететь в Тбилиси и Белград. В остальном тарифы обыкновенные», — говорится в сообщении.



Так, стоимость полета с багажом на рейсе Emirates в Дубай из Москвы в воскресенье составляет 48 тыс. рублей. Стоимость прямого рейса авиакомпании «Победа» в понедельник (без багажа) составляет 20,5 тыс. рублей.



Вечерний рейс «Аэрофлота» в Стамбул без багажа на 25 июня стоит 25 тыс. рублей, при этом на следующей неделе «Победой» можно улететь за 13,5 тыс. рублей, отметили в ассоциации.



