После резкого скачка цены на авиабилеты за границу пришли в норму
13:40 25.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Стоимость билетов за рубеж пришла в норму после скачка цены накануне. Есть и экстремально низкие тарифы на сегодня и завтра. Очень дорого и неудобно лететь в Тбилиси и Белград. В остальном тарифы обыкновенные», — говорится в сообщении.
Так, стоимость полета с багажом на рейсе Emirates в Дубай из Москвы в воскресенье составляет 48 тыс. рублей. Стоимость прямого рейса авиакомпании «Победа» в понедельник (без багажа) составляет 20,5 тыс. рублей.
Вечерний рейс «Аэрофлота» в Стамбул без багажа на 25 июня стоит 25 тыс. рублей, при этом на следующей неделе «Победой» можно улететь за 13,5 тыс. рублей, отметили в ассоциации.
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