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Генерала Службы безопасности Украины избили пьяные контрразведчики - СМИ

16:45 25.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Начальник Мукачевского отдела контрразведки Службы безопасности Украины (СБУ) Андрей Панарин вместе с подчиненными в пьяном состоянии избили генерала и бывшего ректора академии СБУ Виктора Микулина. Об этом сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

«В пятницу вечером, 23 июня, в Ужгороде в ресторане „Три туза“ начальник отдела контрразведки СБУ Панарин Андрей вместе со своими подчиненными во время отдыха громко себя вели. В это же время в заведении находился генерал Микулин, который проводил встречу с помощником депутата от правящей партии „Слуга Народа“ Людмилы Марченко — Руманом Вайэлем и представителями международной европейской организации. Микулин сделал замечание представителям контрразведки СБУ. Те, не разбираясь, начали избивать Микулина», — приводит издание слова источника.

Отмечается, что, избив Микулина на месте, группа контрразведчиков затем вывезла его в лес, где пострадавшего еще раз избили, выбив ему зубы, и отобрали мобильный телефон. В полицию о случившемся сообщил Вайэль, который смог убежать из ресторана во время драки.

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