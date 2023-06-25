Генерала Службы безопасности Украины избили пьяные контрразведчики - СМИ
16:45 25.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«В пятницу вечером, 23 июня, в Ужгороде в ресторане „Три туза“ начальник отдела контрразведки СБУ Панарин Андрей вместе со своими подчиненными во время отдыха громко себя вели. В это же время в заведении находился генерал Микулин, который проводил встречу с помощником депутата от правящей партии „Слуга Народа“ Людмилы Марченко — Руманом Вайэлем и представителями международной европейской организации. Микулин сделал замечание представителям контрразведки СБУ. Те, не разбираясь, начали избивать Микулина», — приводит издание слова источника.
Отмечается, что, избив Микулина на месте, группа контрразведчиков затем вывезла его в лес, где пострадавшего еще раз избили, выбив ему зубы, и отобрали мобильный телефон. В полицию о случившемся сообщил Вайэль, который смог убежать из ресторана во время драки.
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