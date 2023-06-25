По всем мостам Подмосковья полностью восстановлено движение
16:55 25.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Движение по мостам в Подмосковье полностью восстановлено и осуществляется в штатном режиме», — говорится в сообщении.
В тексте поясняется, что открыто движение по мосту через реку Оку на Каширском шоссе.
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