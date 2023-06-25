По всем мостам Подмосковья полностью восстановлено движение

16:55 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Движение по всем мостам в Московской области, где ранее вводились ограничения, восстановлено. Об этом сообщается в телеграм-канале Минтранса региона.



«Движение по мостам в Подмосковье полностью восстановлено и осуществляется в штатном режиме», — говорится в сообщении.



В тексте поясняется, что открыто движение по мосту через реку Оку на Каширском шоссе.



