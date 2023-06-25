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ЕС не готов принять Украину в свои ряды - член кабмина Франции

17:20 25.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз без реформы финансовой системы, в нынешнем виде не готов принять Украину в свои ряды, учитывая ее аграрный потенциал и численность населения. Такое мнение озвучил в эфире телеканала LCI французский министр-делегат, отвечающий за транспорт, бывший госсекретарь по делам Европы при МИД Франции Клеман Бон.

«Это будет не тот же самый [что сейчас] Евросоюз, который сможет принять Украину или страны Западных Балкан [в свой состав], — сказал он, напомнив, что занимался этим вопросом на посту госсекретаря, который занимал до мая 2022 года. — Мы всегда говорили, что нужно реформировать Евросоюз, изменить подход к финансам ЕС, укрепить европейскую политику».

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