ЕС не готов принять Украину в свои ряды - член кабмина Франции
17:20 25.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Это будет не тот же самый [что сейчас] Евросоюз, который сможет принять Украину или страны Западных Балкан [в свой состав], — сказал он, напомнив, что занимался этим вопросом на посту госсекретаря, который занимал до мая 2022 года. — Мы всегда говорили, что нужно реформировать Евросоюз, изменить подход к финансам ЕС, укрепить европейскую политику».
НОВОСТИ
- 16:55 25.06.2023
- По всем мостам Подмосковья полностью восстановлено движение
- 16:45 25.06.2023
- Генерала Службы безопасности Украины избили пьяные контрразведчики - СМИ
- 15:30 25.06.2023
- Автобусные туры на курорты юга России возобновляются
- 15:10 25.06.2023
- На следующей неделе Путин проведет оперативное совещание с Совбезом
- 15:00 25.06.2023
- По предварительным опросам на выборах в Греции лидирует партия «Новая демократия»
- 14:31 25.06.2023
- Мэр Собянин рассказал о развитии районов Печатники, Текстильщики и Южнопортовый
- 13:40 25.06.2023
- После резкого скачка цены на авиабилеты за границу пришли в норму
- 12:35 25.06.2023
- Украина призывает исключить РФС из ФИФА и УЕФА
- 12:25 25.06.2023
- ЧВК «Вагнер» в штатном порядке покидают территорию Воронежской области - власти
- 12:18 25.06.2023
- Будущие контрактники рассказали о своей мотивации отправиться в зону СВО
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать