В качестве военной помощи Австралия выделяет Украине еще $73,4 млн

07:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Австралии предоставит Украине очередной пакет финансовой помощи в размере $73,4 млн. Как заявил в понедельник премьер-министр страны Энтони Альбанезе, средства пойдут на закупку военного транспорта и боеприпасов. Заявление австралийского премьера было распространено в понедельник канцелярией правительства.



По словам Альбанезе, для оказания военной помощи Украине австралийские власти направят «110 млн австралийских долларов ($73,4 млн — прим. ТАСС) в адрес своих международных партнеров». «Украина может рассчитывать на Австралию, мы продолжим поддерживать [эту страну] для того, чтобы ее суверенитет и территориальная целостность восторжествовали», — сказал Альбанезе, отметив также, что на деньги, выделенные Канберрой, будут приобретены средства, необходимые украинским ВС для того, чтобы «одержать победу на поле боя».







