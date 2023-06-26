В качестве военной помощи Австралия выделяет Украине еще $73,4 млн
07:40 26.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По словам Альбанезе, для оказания военной помощи Украине австралийские власти направят «110 млн австралийских долларов ($73,4 млн — прим. ТАСС) в адрес своих международных партнеров». «Украина может рассчитывать на Австралию, мы продолжим поддерживать [эту страну] для того, чтобы ее суверенитет и территориальная целостность восторжествовали», — сказал Альбанезе, отметив также, что на деньги, выделенные Канберрой, будут приобретены средства, необходимые украинским ВС для того, чтобы «одержать победу на поле боя».
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