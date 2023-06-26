В Пхеньяне по случаю годовщины начала Корейской войны 120 тыс. человек вышли на митинги

07:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 120 тыс. трудящихся и студентов в Пхеньяне приняли участие в массовых манифестациях с лозунгами против «американских империалистов» в воскресенье по случаю годовщины начала Корейской войны. Об этом в понедельник сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).



В демонстрациях приняли участие секретари Центрального комитета (ЦК) Трудовой партии Кореи (ТПК) Ли Иль Хван и Пак Тхэ Сон, ответственный секретарь столичного городского комитета ТПК Ким Су Гиль, заместитель премьер-министра Чон Сын Гук, заведующий отделом ЦК ТПК Ли Ду Сон, а также руководящие работники общественных организаций, заводов и фабрик.





