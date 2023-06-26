Силы РФ пресекли попытки наступления ВСУ на Артемовск
09:00 26.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские военнослужащие отбили все попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) пойти в наступление на Артемовск (украинское название — Бахмут) в ДНР. Об этом ТАСС сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«Силами до роты вооруженные формирования Украины попытались атаковать в районе населенного пункта Артемовск. Удары наносились по флангам наших подразделений на северо-западе и юго-западе населенного пункта», — сказал он.
Марочко рассказал, что авиация, артиллерия и ракетные войска ВС РФ нанесли «успешные огневые поражения по сосредоточению живой силы и техники противника». «Понеся потери, украинские боевики были вынуждены отступить на исходные рубежи», — подчеркнул Марочко.
НОВОСТИ
- 09:05 26.06.2023
- Сергей Шойгу проверил передовой пункт управления Западной группировки войск в зоне СВО
- 08:10 26.06.2023
- За время зерновой сделки поставки зерновых в Африку возросли вдвое — Минтранс Турции
- 07:50 26.06.2023
- В Пхеньяне по случаю годовщины начала Корейской войны 120 тыс. человек вышли на митинги
- 07:40 26.06.2023
- В качестве военной помощи Австралия выделяет Украине еще $73,4 млн
- 17:20 25.06.2023
- ЕС не готов принять Украину в свои ряды - член кабмина Франции
- 16:55 25.06.2023
- По всем мостам Подмосковья полностью восстановлено движение
- 16:45 25.06.2023
- Генерала Службы безопасности Украины избили пьяные контрразведчики - СМИ
- 15:30 25.06.2023
- Автобусные туры на курорты юга России возобновляются
- 15:10 25.06.2023
- На следующей неделе Путин проведет оперативное совещание с Совбезом
- 15:00 25.06.2023
- По предварительным опросам на выборах в Греции лидирует партия «Новая демократия»
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать