0
0
57
НОВОСТИ

Силы РФ пресекли попытки наступления ВСУ на Артемовск

09:00 26.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские военнослужащие отбили все попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) пойти в наступление на Артемовск (украинское название — Бахмут) в ДНР. Об этом ТАСС сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«Силами до роты вооруженные формирования Украины попытались атаковать в районе населенного пункта Артемовск. Удары наносились по флангам наших подразделений на северо-западе и юго-западе населенного пункта», — сказал он.

Марочко рассказал, что авиация, артиллерия и ракетные войска ВС РФ нанесли «успешные огневые поражения по сосредоточению живой силы и техники противника». «Понеся потери, украинские боевики были вынуждены отступить на исходные рубежи», — подчеркнул Марочко.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:05 26.06.2023
Сергей Шойгу проверил передовой пункт управления Западной группировки войск в зоне СВО
0
50
08:10 26.06.2023
За время зерновой сделки поставки зерновых в Африку возросли вдвое — Минтранс Турции
0
148
07:50 26.06.2023
В Пхеньяне по случаю годовщины начала Корейской войны 120 тыс. человек вышли на митинги
0
148
07:40 26.06.2023
В качестве военной помощи Австралия выделяет Украине еще $73,4 млн
0
153
17:20 25.06.2023
ЕС не готов принять Украину в свои ряды - член кабмина Франции
0
881
16:55 25.06.2023
По всем мостам Подмосковья полностью восстановлено движение
0
845
16:45 25.06.2023
Генерала Службы безопасности Украины избили пьяные контрразведчики - СМИ
0
974
15:30 25.06.2023
Автобусные туры на курорты юга России возобновляются
0
845
15:10 25.06.2023
На следующей неделе Путин проведет оперативное совещание с Совбезом
0
898
15:00 25.06.2023
По предварительным опросам на выборах в Греции лидирует партия «Новая демократия»
0
961

Возврат к списку