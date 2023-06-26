Силы РФ пресекли попытки наступления ВСУ на Артемовск

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские военнослужащие отбили все попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) пойти в наступление на Артемовск (украинское название — Бахмут) в ДНР. Об этом ТАСС сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«Силами до роты вооруженные формирования Украины попытались атаковать в районе населенного пункта Артемовск. Удары наносились по флангам наших подразделений на северо-западе и юго-западе населенного пункта», — сказал он.

Марочко рассказал, что авиация, артиллерия и ракетные войска ВС РФ нанесли «успешные огневые поражения по сосредоточению живой силы и техники противника». «Понеся потери, украинские боевики были вынуждены отступить на исходные рубежи», — подчеркнул Марочко.