Сергей Шойгу проверил передовой пункт управления Западной группировки войск в зоне СВО
09:05 26.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил передовой пункт управления одного из объединений Западной группировки войск в зоне спецоперации. Об этом заявили в понедельник в Минобороны РФ.
«В ходе работы в зоне проведения специальной военной операции министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проверил передовой пункт управления одного из объединений Западной группировки войск», — сказали в ведомстве.
Там так же отметили, что на командном пункте глава российского военного ведомства заслушал доклад командующего группировкой генерал-полковника Евгения Никифорова по текущей обстановке, характеру действий противника и выполнении российскими войсками боевых задач на основных тактических направлениях.
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