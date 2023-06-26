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НОВОСТИ

Сергей Шойгу проверил передовой пункт управления Западной группировки войск в зоне СВО

09:05 26.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил передовой пункт управления одного из объединений Западной группировки войск в зоне спецоперации. Об этом заявили в понедельник в Минобороны РФ.

«В ходе работы в зоне проведения специальной военной операции министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проверил передовой пункт управления одного из объединений Западной группировки войск», — сказали в ведомстве.

Там так же отметили, что на командном пункте глава российского военного ведомства заслушал доклад командующего группировкой генерал-полковника Евгения Никифорова по текущей обстановке, характеру действий противника и выполнении российскими войсками боевых задач на основных тактических направлениях.

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