0
0
1
НОВОСТИ

Доллар на Мосбирже превышал 87 руб., евро — 95 руб.

09:20 26.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Курс доллара в начале валютных торгов на Мосбирже в понедельник превысил 87 рублей впервые с 29 марта 2022 г., курс евро преодолел отметку в 95 рублей с 25 апреля 2023 г. Курс юаня превысил 12 руб. впервые с 7 апреля текущего года, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 07:04 мск, доллар рос на 2,99%, до 87,23 руб., евро — на 3,18%, до 95,28 руб. В то же время юань поднимался до отметки в 12,059 руб. (+2,99%).

К 07:14 мск, доллар находился на отметке в 86,44 руб. (+2,05%), евро рос на 2,23%, до 94,4 руб. Юань торговался на уровне 11,93 руб. (+1,89%).

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:05 26.06.2023
Сергей Шойгу проверил передовой пункт управления Западной группировки войск в зоне СВО
0
62
09:00 26.06.2023
Силы РФ пресекли попытки наступления ВСУ на Артемовск
0
66
08:10 26.06.2023
За время зерновой сделки поставки зерновых в Африку возросли вдвое — Минтранс Турции
0
157
07:50 26.06.2023
В Пхеньяне по случаю годовщины начала Корейской войны 120 тыс. человек вышли на митинги
0
156
07:40 26.06.2023
В качестве военной помощи Австралия выделяет Украине еще $73,4 млн
0
160
17:20 25.06.2023
ЕС не готов принять Украину в свои ряды - член кабмина Франции
0
885
16:55 25.06.2023
По всем мостам Подмосковья полностью восстановлено движение
0
849
16:45 25.06.2023
Генерала Службы безопасности Украины избили пьяные контрразведчики - СМИ
0
979
15:30 25.06.2023
Автобусные туры на курорты юга России возобновляются
0
848
15:10 25.06.2023
На следующей неделе Путин проведет оперативное совещание с Совбезом
0
902

Возврат к списку