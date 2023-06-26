Доллар на Мосбирже превышал 87 руб., евро — 95 руб.
09:20 26.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Курс доллара в начале валютных торгов на Мосбирже в понедельник превысил 87 рублей впервые с 29 марта 2022 г., курс евро преодолел отметку в 95 рублей с 25 апреля 2023 г. Курс юаня превысил 12 руб. впервые с 7 апреля текущего года, свидетельствуют данные торгов.
По данным на 07:04 мск, доллар рос на 2,99%, до 87,23 руб., евро — на 3,18%, до 95,28 руб. В то же время юань поднимался до отметки в 12,059 руб. (+2,99%).
К 07:14 мск, доллар находился на отметке в 86,44 руб. (+2,05%), евро рос на 2,23%, до 94,4 руб. Юань торговался на уровне 11,93 руб. (+1,89%).
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