В Европе планируют разработать системы защиты от гиперзвукового оружия
09:32 26.06.2023 Источник: Lenta.ru
Европейский производитель ракет MBDA планирует разработать системы защиты от гиперзвукового оружия в ближайшие три года. Об этом пишет газета Daily Telegraph, ссылаясь на исполнительного директора компании Эрика Беранже. "Защитная система может быть развернута по всей Европе, чтобы сбивать ракеты, которые движутся со скоростью 6900 миль в час [11 тысяч километров в час]", - заявил он.
Беранже также отметил, что система разрабатывается командой под руководством MBDA, которая частично принадлежит британской оборонной компании BAE Systems.
Издание пишет, что у корпорации на сегодняшний день есть соглашения на ранней стадии с Францией, Италией, Германией и Нидерландами, чтобы разработать прототип в течение ближайших трех лет. Lenta.Ru
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