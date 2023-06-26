0
0
7
НОВОСТИ

В США не заметили брешей в российской обороне во время мятежа - NYT

10:32 26.06.2023 Источник: Lenta.ru

В ходе мятежа главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина никаких брешей в российской обороне выявлено не было. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на американских официальных лиц.

В Вашингтоне отметили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытаются извлечь свою выгоду из сложившейся ситуации, однако произошедшее не привело к передислокации каких-либо российских подразделений с линии боевого соприкосновения и реальному изменению баланса сил на фронте.  Lenta.Ru

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:20 26.06.2023
Европе грозит катастрофа, потому что там продолжается военный психоз — глава МИД Венгрии
0
107
10:05 26.06.2023
Глава МИД Италии считает, что время для вступления Киева в НАТО еще не настало
0
114
10:00 26.06.2023
В Воронежской области сняли режим КТО
0
58
09:55 26.06.2023
Мэр Собянин: В Москве отменили все ограничения, связанные с режимом КТО
0
125
09:32 26.06.2023
В Европе планируют разработать системы защиты от гиперзвукового оружия
0
177
09:20 26.06.2023
Доллар на Мосбирже превышал 87 руб., евро — 95 руб.
0
188
09:05 26.06.2023
Сергей Шойгу проверил передовой пункт управления Западной группировки войск в зоне СВО
0
199
09:00 26.06.2023
Силы РФ пресекли попытки наступления ВСУ на Артемовск
0
201
08:10 26.06.2023
За время зерновой сделки поставки зерновых в Африку возросли вдвое — Минтранс Турции
0
248
07:50 26.06.2023
В Пхеньяне по случаю годовщины начала Корейской войны 120 тыс. человек вышли на митинги
0
246

Возврат к списку