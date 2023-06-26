В США не заметили брешей в российской обороне во время мятежа - NYT

10:32 Источник: Lenta.ru

В ходе мятежа главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина никаких брешей в российской обороне выявлено не было. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на американских официальных лиц.

В Вашингтоне отметили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытаются извлечь свою выгоду из сложившейся ситуации, однако произошедшее не привело к передислокации каких-либо российских подразделений с линии боевого соприкосновения и реальному изменению баланса сил на фронте. Lenta.Ru