В США не заметили брешей в российской обороне во время мятежа - NYT
10:32 26.06.2023 Источник: Lenta.ru
В ходе мятежа главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина никаких брешей в российской обороне выявлено не было. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на американских официальных лиц.
В Вашингтоне отметили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытаются извлечь свою выгоду из сложившейся ситуации, однако произошедшее не привело к передислокации каких-либо российских подразделений с линии боевого соприкосновения и реальному изменению баланса сил на фронте. Lenta.Ru
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