Глава МИД Италии считает, что время для вступления Киева в НАТО еще не настало

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вице-премьер и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что время для присоединения Украины к НАТО еще не настало.

«Пока еще не время для вступления Украины в НАТО, сначала должен быть достигнут мир, — сказал он в опубликованном в понедельник интервью газете La Stampa. — Но первые шаги к вступлению могут быть сделаны уже на саммите альянса в Вильнюсе в июле. Он положит начало Совету Украина — НАТО, который Италия решительно поддерживает».