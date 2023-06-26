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НОВОСТИ

Глава МИД Италии считает, что время для вступления Киева в НАТО еще не настало

10:05 26.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вице-премьер и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что время для присоединения Украины к НАТО еще не настало.

«Пока еще не время для вступления Украины в НАТО, сначала должен быть достигнут мир, — сказал он в опубликованном в понедельник интервью газете La Stampa. — Но первые шаги к вступлению могут быть сделаны уже на саммите альянса в Вильнюсе в июле. Он положит начало Совету Украина — НАТО, который Италия решительно поддерживает».

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