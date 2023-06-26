Европе грозит катастрофа, потому что там продолжается военный психоз — глава МИД Венгрии
10:20 26.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто считает, что Европа приближается к катастрофе, поскольку там не утихает военный психоз. При этом он не ожидает, что ситуация изменится после совещания глав МИД стран Евросоюза, которое состоится в понедельник в Люксембурге.
«Европа приближается к катастрофе — к сожалению, во всех смыслах этого слова. Сейчас можно было бы предотвратить еще большую катастрофу и спасти жизни тысяч людей, но для этого нужно прекратить военный психоз. Произойдет ли это на сегодняшнем заседании Совета министров иностранных дел ЕС в Люксембурге — что ж, я больше не питаю иллюзий», — написал Сийярто на своей странице в соцсети. Он опубликовал это заявление, отправляясь на встречу с коллегами в Люксембург.
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